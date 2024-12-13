Окупанти скинули КАБи на Степногірськ Запорізької області: поранені рятувальники

Обстріли Степногірська

Степногірськ - селище у Василівському районі Запорізької області України. Російські війська постійно обстрілюють населений пункт.

Наприклад, у День незалежності України, 24 серпня, російські окупанти атакували артилерією Степногірськ Запорізької області. Тоді було поранено трьох працівників ДСНС.

Додамо, що обстріли рятувальників можна вже назвати тактикою росіян. Вони постійно її використовують, особливо у прифронтових регіонах. При цьому ці атаки часто бувають навмисними, бо загарбники використовують при таких обстрілах і тактику подвійних ударів.

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