Оккупанты сбросили КАБы на Степногорск Запорожской области: ранены спасатели

РФ скинула авиабомбы на поселок Степногорск Запорожской области. Один из КАБов упал воле пожарной части, ранены спасатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"12 декабря оккупанты ударили управляемыми авиационными бомбами по поселку Степногорск", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, один из КАБов упал рядом со зданием пожарно-спасательной части, в результате чего ранения получили трое спасателей.
"Их госпитализировали в медучреждения с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Состояние чрезвычайников стабильное, их жизни пока ничего не угрожает", - отметили в ведомстве.
Степногорск - поселок в Васильевском районе Запорожской области Украины. Российские воска постояннно обстреливают населенный пункт.
Например, в День независимости Украины, 24 августа, российские оккупанты атаковали артиллерией Степногорск Запорожской области. Тогда были ранены трое работников ГСЧС.
Добавим, что обстрелы спасателей можно уже назвать тактикой россиян. Они постоянно ее используют, особенно в прифронтовых регионах. При этом эти атаки часто бывают преднамеренными, потому что захватчики используют при таких обстрелах и тактику двойных ударов.
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