Оккупанты сбросили КАБы на Степногорск Запорожской области: ранены спасатели

"12 декабря оккупанты ударили управляемыми авиационными бомбами по поселку Степногорск", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, один из КАБов упал рядом со зданием пожарно-спасательной части, в результате чего ранения получили трое спасателей.

"Их госпитализировали в медучреждения с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Состояние чрезвычайников стабильное, их жизни пока ничего не угрожает", - отметили в ведомстве.