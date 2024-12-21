Окупанти скинули КАБи на онкодиспансер у Херсоні: фото наслідків

Посилення обстрілів Херсона

Нагадаємо, 20 грудня у Херсоні повідомили про масовані обстріли з боку ворога. Окупанти били з артилерії по житловій забудові, соціальній та критичній інфраструктурі.

Внаслідок атак є жертви та понад 10 поранених. Через обстріли у Херсоні не працювали світлофори, центри надання адмінпослуг та електротранспорт.

Також внаслідок обстрілів були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Без електропостачання залишилися до 60 тисяч абонентів у Херсонській області.

Також повідомлялося, що російські ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, їх ліквідували.

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