Окупанти скинули гранату з дрону у Сумській області: подробиці та фото наслідків

Російські окупанти скинули гранату з дрону неподалік магазину у Миропіллі Сумській області. Смертельних поранень зазнала цивільна жінка, що знаходилася поряд у момент атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"У самий центр села, у зону відпочинку біля магазину, ворог скинув гранату з дрону. Працівниця магазину, яка в той час знаходилась поруч, була поранена. На жаль її не змогли врятувати через масивну кровотечу від уламкових поранень. Жінка загинула. Їй був 41 рік. Без матері залишилось троє дітей", - написав він.

Живицький зазначив, що чоловік та старший син загиблої - військовослужбовці, що захищають Україну у лавах ЗСУ. Ще двоє дітей - школярі.

Він зазначив, що у той час, поки жінку намагалися врятувати, росіяни у це ж місце скинули ще одну гранату з безпілотника.Від другого вибуху ніхто не постраждав.