Окупанти скинули гранату з дрону у Сумській області: подробиці та фото наслідків
Російські окупанти скинули гранату з дрону неподалік магазину у Миропіллі Сумській області. Смертельних поранень зазнала цивільна жінка, що знаходилася поряд у момент атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"У самий центр села, у зону відпочинку біля магазину, ворог скинув гранату з дрону. Працівниця магазину, яка в той час знаходилась поруч, була поранена. На жаль її не змогли врятувати через масивну кровотечу від уламкових поранень. Жінка загинула. Їй був 41 рік. Без матері залишилось троє дітей", - написав він.
Живицький зазначив, що чоловік та старший син загиблої - військовослужбовці, що захищають Україну у лавах ЗСУ. Ще двоє дітей - школярі.
Він зазначив, що у той час, поки жінку намагалися врятувати, росіяни у це ж місце скинули ще одну гранату з безпілотника.Від другого вибуху ніхто не постраждав.
РБК-Україна раніше писало, що росіяни здійснили атаку на Сумську область з безпілотника.
Окрім того, вчора окупанти атакували залізничний вокзал у місті Ворожба Сумської області.
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