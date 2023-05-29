Окупанти скинули авіабомбу на АЗС у Торецьку: один загиблий, 8 поранених

Російські окупанти скинули авіабомби ФАБ-250 на Торецьк Донецької області. Зокрема, під час удару по заправці, працівник АЗС загинув, мінімум 8 людей поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Черговий обстріл Торецька російська армія влаштувала близько 11:30, застосувавши, ймовірно, ФАБи-250. Одна з них впала на АЗС, друга - на адмінбудівлю.
Одна з авіабомб поцілила по місцевій автозаправній станції, внаслідок чого загинув 28-річний робітник. Крім того, за попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості 8 цивільних.
Друга бомба впала на адміністративну будівлю. Від вибуху зазнав тілесних ушкоджень місцевий мешканець.
Росія не вперше використовує авіабомби ФАБ різних типів для ударів по Україні. Зокрема буквально 26 травня таку ж бомбу, ФАБ-250, росіяни скинули на Нью-Йорк у Бахмутському районі. Саме там, на Бахмутському напрямку, як повідомлялося раніше, окупанти використовують удосконалені керовані авіаційні бомби ФАБ-500.
Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат ще у квітні не виключав, що Росія може почати регулярно атакувати Україну керованими бомбами вагою 1500 кілограмів. Такі бомби завдають ударів з дистанції від 50 кілометрів від кордону з Україною.
За словами Ігната, для того, щоб збивати авіацію, яка скидає такі бомби, Україні потрібні системи Patriot, SAMP-T, сучасні літаки, наприклад, F-16.
При цьому, як будь-яка зброя РФ, вона не зовсім досконала, часто ФАБи падають на території Росії, так і не долетівши до точки призначення в Україні. Наприклад, 25 травня подібний випадок стався у Бєлгородській області. У цій статті РБК-Україна також розповідало, що собою представляють ФАБи.
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