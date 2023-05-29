Окупанти скинули авіабомбу на АЗС у Торецьку: один загиблий, 8 поранених

Черговий обстріл Торецька російська армія влаштувала близько 11:30, застосувавши, ймовірно, ФАБи-250. Одна з них впала на АЗС, друга - на адмінбудівлю.

Наслідки удару по АЗС

Одна з авіабомб поцілила по місцевій автозаправній станції, внаслідок чого загинув 28-річний робітник. Крім того, за попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості 8 цивільних.

Удар по адмінбудівлі

Друга бомба впала на адміністративну будівлю. Від вибуху зазнав тілесних ушкоджень місцевий мешканець.

Обстріл України ФАБами

Росія не вперше використовує авіабомби ФАБ різних типів для ударів по Україні. Зокрема буквально 26 травня таку ж бомбу, ФАБ-250, росіяни скинули на Нью-Йорк у Бахмутському районі. Саме там, на Бахмутському напрямку, як повідомлялося раніше, окупанти використовують удосконалені керовані авіаційні бомби ФАБ-500.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат ще у квітні не виключав, що Росія може почати регулярно атакувати Україну керованими бомбами вагою 1500 кілограмів. Такі бомби завдають ударів з дистанції від 50 кілометрів від кордону з Україною.

За словами Ігната, для того, щоб збивати авіацію, яка скидає такі бомби, Україні потрібні системи Patriot, SAMP-T, сучасні літаки, наприклад, F-16.

При цьому, як будь-яка зброя РФ, вона не зовсім досконала, часто ФАБи падають на території Росії, так і не долетівши до точки призначення в Україні. Наприклад, 25 травня подібний випадок стався у Бєлгородській області. У цій статті РБК-Україна також розповідало, що собою представляють ФАБи.