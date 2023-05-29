Оккупанты скинули авиабомбу на АЗС в Торецке: один погибший, 8 раненых

Российские оккупанты сбросили авиабомбы ФАБ-250 на Торецк Донецкой области. В частности, при ударе по заправке, работник АЗС погиб, минимум 8 человек ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Очередной обстрел Торецка российская армия устроила около 11:30, применив, вероятно, ФАБ-250. Одна из них упала на АЗС, вторая - на админздание.
Одна из авиабомб попала по местной автозаправочной станции, в результате чего погиб 28-летний рабочий. Кроме того, по предварительным данным, получили ранения разной степени тяжести 8 гражданских.
Вторая бомба упала на административное здание. От взрыва получил телесные повреждения местный житель.
Россия не впервые использует авиабомбы ФАБ разных типов для ударов по Украине. В частности, буквально 26 мая такую же бомбу, ФАБ-250, россияне сбросили на Нью-Йорк в Бахмутском районе. Именно там, на Бахмутском направлении, как сообщалось ранее, оккупанты используют усовершенствованные управляемые авиационные бомбы ФАБ-500.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат еще в апреле не исключал, что Россия может начать регулярно атаковать Украину управляемыми бомбами весом в 1500 килограммов. Такие бомбы наносят удары с дистанции от 50 километров от границы с Украиной.
По словам Игната, для того, чтобы сбивать авиацию, которая сбрасывает такие бомбы, Украине нужны системы Patriot, SAMP-T, современные самолеты, например, F-16.
При этом, как любое оружие РФ, оно не совершенно, часто ФАБы падают на территории России, так и не долетев до точки назначения в Украине. Например, 25 мая, подобный случай произошел в Белгородской области. В этой статье РБК-Украина также рассказало, что представляют собой ФАБы.
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