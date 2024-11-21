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Окупанти скинули авіабомби на житлові будинки у Костянтинівці: шестеро поранених (фото)

Фото: росіяни скинули ФАБи на жилий квартал у Костянтинівці 20 листопада (ілюстрація/brovary net ua)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти скинули авіабомби на житловий квартал Костянтинівки Донецької області 20 листопада. Шість людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру.

"20 листопада, о 22:00, ЗС РФ завдали удару по м. Костянтинівка. Попередньо, ворог скинув на населений пункт дві авіабомби "ФАБ-250" із модулем УМПК", - йдеться у повідомленні.

За даними прокурорів, одна з ФАБів поцілила по житловому кварталу. 

"Внаслідок атаки поранення дістали 5 жінок віком від 18 до 75 років та 56-річний чоловік", - зазначили в прокуратурі.

 

Наслідки обстрілу Костянтинівки ФАБами 20 листопада (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

На момент атаки вони перебували у своїх оселях.

"У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії й струс головного мозку. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - додали у відомстві.

Пошкоджено 10 фасадів багатоквартирних будинків, магазин, гараж й автомобіль.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли Костянтинівки

Вся Донецька область постійно перебуває під обстрілами російських військ. Зокрема, від регулярних атак страждає і Костянтинівка.

Наприклад, російські війська обстріляли центр Костянтинівки 7 вересня. Очевидці повідомляли про 8-10 вибухів, які пролунали у місті. Тоді через обстріл троє людей загинули, ще троє були поранені.

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