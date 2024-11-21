Окупанти скинули авіабомби на житлові будинки у Костянтинівці: шестеро поранених (фото)

Обстріли Костянтинівки

Вся Донецька область постійно перебуває під обстрілами російських військ. Зокрема, від регулярних атак страждає і Костянтинівка.

Наприклад, російські війська обстріляли центр Костянтинівки 7 вересня. Очевидці повідомляли про 8-10 вибухів, які пролунали у місті. Тоді через обстріл троє людей загинули, ще троє були поранені.

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