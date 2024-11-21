Оккупанты сбросили авиабомбы на жилые дома в Константиновке: шесть раненых (фото)

"20 ноября, в 22:00, ВС РФ нанесли удар по г. Константиновка. Предварительно, враг сбросил на населенный пункт две авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК", - говорится в сообщении.

По данным прокуроров, одна из ФАБов попала по жилому кварталу.

"В результате атаки ранения получили 5 женщин в возрасте от 18 до 75 лет и 56-летний мужчина", - отметили в прокуратуре.

Последствия обстрела Константиновки ФАБами 20 ноября (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

На момент атаки они находились в своих домах.

"У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, контузии и сотрясение головного мозга. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", - добавили в ведомстве.

Повреждены 10 фасадов многоквартирных домов, магазин, гараж и автомобиль.

Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).