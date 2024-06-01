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Окупанти скинули авіабомби на дитсадок у Мирнограді: поранені п'ять людей (фото, відео)

Фото: окупанти скинули авіабомби на дитсадок у Мирнограді (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни скинули авіабомби на дитячий садок у Мирнограді Донецької області. Поранення отримали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.

"Учора, 31 травня, близько 22:10 ворог скинув на місто авіабомби "УМПБ Д-30 СМ". П’ятеро цивільних осіб зазнали поранень. Першу медичну допомогу людям надавали парамедики поліції", - йдеться у повідомленні.

 

Внаслідок обстрілу, за даними правоохоронців, постраждали троє чоловіків віком 22, 38 і 39 років та дві жінки - 40 і 68 років.

"У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани", - додали у Нацполіції.

Обстріли Мирнограда

Мирноград - місто Покровського району Донецької області. Росіяни не вперше обстрілюють місто.

Наприклад, під час атаки на Мирноград у лютому 2024 року було зруйновано школу.

А в березні росіяни завдали авіаудару по Мирнограду. Тоді були атаковані будинки, загинули двоє людей. В цьому ж місяці місто потрапило під ще один удар. Тоді були поранені 9 людей, в тому числі дитина.

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