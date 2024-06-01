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Оккупанты сбросили авиабомбы на детсад в Мирнограде: ранены пять человек (фото, видео)

Фото: оккупанты сбросили авиабомбы на детсад в Мирнограде (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне сбросили авиабомбы на детский сад в Мирнограде Донецкой области. Ранения получили пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

"Вчера, 31 мая, около 22:10 враг сбросил на город авиабомбы "УМПБ Д-30 СМ". Пять гражданских лиц получили ранения. Первую медицинскую помощь людям оказывали парамедики полиции", - говорится в сообщении.

 

В результате обстрела, по данным правоохранителей, пострадали трое мужчин в возрасте 22, 38 и 39 лет и две женщины - 40 и 68 лет.

"У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, резаные раны", - добавили в Нацполиции.

Обстрелы Мирнограда

Мирноград - город Покровского района Донецкой области. Россияне не в первый раз обстреливают город.

Например, во время атаки на Мирноград в феврале 2024 года была разрушена школа. А в марте россияне нанесли авиаудар по Мирнограду. Тогда были атакованы дома, погибли два человека. В этом же месяце город попал под еще один удар. Тогда были ранены 9 человек, в том числе ребенок.

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