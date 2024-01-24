Окупанти скаржаться на тактику прикордонників під Бахмутом: у чому її особливість

Прикордонники доставляють окупантам під Бахмут вибухові скиди. Росіяни вже припинили приховувати, що такі "подарунки" дуже ефективно працюють на знищення їх особистого складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Прикордонники доставляють окупантам під Бахмут вибухові скиди. Ефективність роботи аеророзвідки ДПСУ підтверджують самі загарбники", - йдеться в повідомленні.
З радіоперехоплення прикордонники дізнались, що від таких скидів за останні кілька днів у ворога щонайменше 6 важкопоранених.
За даними Генштабу ЗСУ, українські військові відбили 16 атак противника на Авдіївському напрямку, продовжили заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Ракетні війська вразили 2 кошти ППО противника.
Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська просунулися на північний схід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), просунулися вперед у районі Авдіївки та незначно просунулися на захід від Кремінної.
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