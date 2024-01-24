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Оккупанты жалуются на тактику пограничников под Бахмутом: в чем ее особенность

Фото: оккупанты жалуются на тактику пограничников под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники доставляют оккупантам под Бахмут взрывные сбросы. Россияне уже перестали скрывать, что подобные "подарки" очень эффективно работают на уничтожение их личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники доставляют оккупантам под Бахмут взрывные сбросы. Эффективность работы аэроразведки ГПСУ подтверждают сами захватчики", - говорится в сообщении.

Из радиоперехвата пограничники узнали, что от таких сбросов за последние несколько дней у врага по меньшей мере 6 тяжелораненых.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные отразили 16 атак противника на Авдеевском направлении, продолжили меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Ракетные войска поразили 2 средства ПВО противника.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, российские войска продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки (к юго-западу от Донецка), продвинулись вперед в районе Авдеевки и незначительно продвинулись к западу от Кременной.

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БахмутВойна в Украине