Окупанти скаржаться на переведення до піхоти за відмову підписати контракт, - ГУР

Українська розвідка перехопила скарги окупантів. Цього разу росіяни розповіли, що їх переводять до піхоти за відмову підписувати контракт з російською армією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

В радіоперехопленні, отриманому українською розвідкою, двоє окупантів розповідають про переведення мобілізованих до штурмових підрозділів через відмову підписати контракт з ЗС РФ.

Один з них згадує історію, як знайомий йому комбриг "відправив" своїх військових в піхоту після того, як вони не підписали контракт.

Інший співрозмовник висловив стурбованість, що також може бути переведений до піхоти.

"Да, знаю, братан, походу скоро я тоже пойду в пехоту," - сказав він.