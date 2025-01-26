Окупанти скаржаться на переведення до піхоти за відмову підписати контракт, - ГУР
Українська розвідка перехопила скарги окупантів. Цього разу росіяни розповіли, що їх переводять до піхоти за відмову підписувати контракт з російською армією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
В радіоперехопленні, отриманому українською розвідкою, двоє окупантів розповідають про переведення мобілізованих до штурмових підрозділів через відмову підписати контракт з ЗС РФ.
Один з них згадує історію, як знайомий йому комбриг "відправив" своїх військових в піхоту після того, як вони не підписали контракт.
Інший співрозмовник висловив стурбованість, що також може бути переведений до піхоти.
"Да, знаю, братан, походу скоро я тоже пойду в пехоту," - сказав він.
Нагадаємо, що раніше українська розвідка перехопила розмову жителів Брянської області. Росіяни поскаржилися на роботу ППО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.