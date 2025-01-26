Оккупанты жалуются на перевод в пехоту за отказ подписать контракт, - ГУР
Украинская разведка перехватила жалобы оккупантов. На этот раз россияне рассказали, что их переводят в пехоту за отказ подписывать контракт с российской армией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
В радиоперехвате, полученном украинской разведкой, двое оккупантов рассказывают о переводе мобилизованных в штурмовые подразделения из-за отказа подписать контракт с ВС РФ.
Один из них вспоминает историю, как знакомый ему комбриг "отправил" своих военных в пехоту после того, как они не подписали контракт.
Другой собеседник выразил обеспокоенность, что также может быть переведен в пехоту.
"Да, знаю, братан, походу скоро я тоже пойду в пехоту," - сказал он.
Напомним, что ранее украинская разведка перехватила разговор жителей Брянской области. Россияне пожаловались на работу ПВО.
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