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Окупанти скаржаться на нестачу БПЛА та загрожують дезертирством, - ISW

Понеділок 11 вересня 2023 04:54
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Окупанти скаржаться на нестачу БПЛА та загрожують дезертирством, - ISW Фото: окупанти скаржаться на нестачу БПЛА та загрожують дезертирством (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти продовжують скаржитися на брак озброєння та обладнання, яке нібито заважає проведенню успішного наступу на різних ділянках фронту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Так, диверсійно-розвідувальна група "Русич" опублікувала список різних проблем, які, на її думку, зберігаються на лінії фронту. Бойовики заявили, що дальність і точність російської контрбатарейної боротьби поступаються українським можливостям, і додали, що окупантам не вистачає снарядів із лазерним наведенням, а також БПЛА для їхнього наведення.

Окупанти також зазначили, що російське РСЗВ "Торнадо-С" менш стійке до радіоелектронної боротьби, ніж українські системи HIMARS. Також наголошується, що російські війська не евакуюють поранених і загиблих із прифронтових зон, і відсутність евакуації спонукала деяких російських військовослужбовців відмовитися від виконання бойових завдань. Якщо ситуація не зміниться, кількість дезертирів значно зросте.

Ключові висновки ISW:

  • Українські війська продовжували просуватися на південь від Работиного у Запорізькій області та, як повідомляється, 10 вересня просунулися в районі Бахмута.
  • У ніч із 9 на 10 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотниками "Шахед" по Київській області.
  • Російські війська провели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, а також під Бахмутом і, як повідомляється, повернули частину втрачених позицій на деяких ділянках.
  • У ГУР заявили, що російські військові зосередили на Україні понад 420 тисяч військовослужбовців, крім Росгвардії.

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