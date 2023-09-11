Оккупанты жалуются на нехватку БПЛА и угрожают дезертирством, - ISW
Оккупанты продолжают жаловаться на нехватку вооружения и оборудования, которая якобы мешает проведению успешного наступления на разных участках фронта в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Так, диверсионно-разведывательная группа "Русич" опубликовала список различных проблем, которые, по ее утверждению, сохраняются на линии фронта. Боевики заявили, что дальность и точность российской контрбатарейной борьбы уступают украинским возможностям, и добавили, что оккупантам не хватает снарядов с лазерным наведением, а также БПЛА для их наведения.
Оккупанты также отметили, что российская РСЗО "Торнадо-С" менее устойчива к радиоэлектронной борьбе, чем украинские системы HIMARS. Также отмечается, что российские войска не эвакуируют раненых и погибших из прифронтовых зон, и что отсутствие эвакуации побудило некоторых российских военнослужащих отказаться от выполнения боевых задач. Если ситуация не изменится, количество дезертиров существенно возрастет.
Ключевые выводы ISW:
- Украинские войска продолжали продвигаться к югу от Работино в Запорожской области и, как сообщается, 10 сентября продвинулись в районе Бахмута.
- В ночь с 9 на 10 сентября российские войска нанесли серию ударов беспилотниками "Шахед" по Киевской области.
- Российские войска провели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, а а также под Бахмутом и, как сообщается, вернули часть утраченных позиций на некоторых участках.
- В ГУР заявили, что российские военные сосредоточили на в Украине более 420 тысяч военнослужащих, не считая Росгвардии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.