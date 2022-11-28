Окупанти скаладають списки залишеного майна у Маріуполі. Планують “націоналізувати”

Як повідомляє Центр, усе нерухоме майно, в якого немає господарів, додається у відповідний реєстр і набуває статусу "безгосподарське". Якщо власників не буде встановлено протягом року, майно переходить у так звану "комунальну власність".

"Тобто ворог захопив місто, знищивши десятки тисяч осіб. Більшість населення евакуювалось з міста через російську окупацію. Тепер же росіяни хочуть віджати їх майно, бо власники помешкань не хочуть жити під окупацією", - зазначається у повідомленні.

Проте Центр національного спротиву звертає увагу жителів Маріуполя на те, що всі рішення окупаційної адміністрації юридично нікчемні.

"Росія буде змушена відшкодувати всі збитки шляхом виплати репарацій", - констатує ЦНС.