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Окупанти скаладають списки залишеного майна у Маріуполі. Планують “націоналізувати”

Фото: покинуті будинки Маріуполя окупанти хочуть "націоналізувати" (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Маріуполі російські загарбники складають списки нерухомого майна, мешканці якого залишили місто через окупацію та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляє Центр, усе нерухоме майно, в якого немає господарів, додається у відповідний реєстр і набуває статусу "безгосподарське". Якщо власників не буде встановлено протягом року, майно переходить у так звану "комунальну власність".

"Тобто ворог захопив місто, знищивши десятки тисяч осіб. Більшість населення евакуювалось з міста через російську окупацію. Тепер же росіяни хочуть віджати їх майно, бо власники помешкань не хочуть жити під окупацією", - зазначається у повідомленні.

Проте Центр національного спротиву звертає увагу жителів Маріуполя на те, що всі рішення окупаційної адміністрації юридично нікчемні.

"Росія буде змушена відшкодувати всі збитки шляхом виплати репарацій", - констатує ЦНС.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали зносити будинки в історичному центрі міста, щоб приховати наслідки своїх бомбардувань.

Нагадаємо, що російські загарбники демонтують вцілілі вікна у зруйнованих будинках, а потім продають їх місцевому населенню окупованого Маріуполя.

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Маріуполь