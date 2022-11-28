Окупанти скаладають списки залишеного майна у Маріуполі. Планують “націоналізувати”

У Маріуполі російські загарбники складають списки нерухомого майна, мешканці якого залишили місто через окупацію та руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як повідомляє Центр, усе нерухоме майно, в якого немає господарів, додається у відповідний реєстр і набуває статусу "безгосподарське". Якщо власників не буде встановлено протягом року, майно переходить у так звану "комунальну власність".
"Тобто ворог захопив місто, знищивши десятки тисяч осіб. Більшість населення евакуювалось з міста через російську окупацію. Тепер же росіяни хочуть віджати їх майно, бо власники помешкань не хочуть жити під окупацією", - зазначається у повідомленні.
Проте Центр національного спротиву звертає увагу жителів Маріуполя на те, що всі рішення окупаційної адміністрації юридично нікчемні.
"Росія буде змушена відшкодувати всі збитки шляхом виплати репарацій", - констатує ЦНС.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали зносити будинки в історичному центрі міста, щоб приховати наслідки своїх бомбардувань.
Нагадаємо, що російські загарбники демонтують вцілілі вікна у зруйнованих будинках, а потім продають їх місцевому населенню окупованого Маріуполя.
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