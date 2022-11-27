ua ru
Нд, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Знищують сліди злочинів: у Маріуполі окупанти зносять будинки в історичній частині міста

Новость на русском →
Маріуполь, Неділя 27 листопада 2022 15:26
Знищують сліди злочинів: у Маріуполі окупанти зносять будинки в історичній частині міста Фото: у Маріуполі окупанти зносять будинки в історичній частині міста (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали зносити будинки в історичному центрі міста, щоб приховати наслідки своїх бомбардувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Цивільні окупанти дістались до історичного центру Маріуполя, пр. Миру, 85 - знесення будинку. Чергове приховування наслідків бомбардування російськими літаками. Так історія Маріуполя часів після Другої світової перетворюється на сміття", - написав Андрющенко.

За його словами, Маріуполь перетворено на місто, яке вже по фото та відео не впізнають маріупольці. Місто, яке залашилося живим лише в містянах, та абсолютно мертвим в архітектурі та реальності.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські загарбники демонтують вцілілі вікна у зруйнованих будинках, а потім продають їх місцевому населенню окупованого Маріуполя.

Також раніше ми писали, що в тимчасово окупованому Маріуполі зростає невдоволення "владою". Росія готує "зачистки" серед цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Донецька область
NEWS
У Києві майже повністю відновили світло, тепло та зв'язок: яка ситуація у місті
У Києві майже повністю відновили світло, тепло та зв'язок: яка ситуація у місті
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України