Оккупанты составляют списки оставленного имущества в Мариуполе. Планируют "национализировать"

Как сообщает Центр, все недвижимое имущество, у которого нет хозяев, добавляется в соответствующий реестр и приобретает статус "бесхозного". Если владельцы не будут установлены в течение года, имущество переходит в так называемую "коммунальную собственность".

"То есть враг захватил город, уничтожив десятки тысяч человек. Большинство населения эвакуировалось из города из-за российской оккупации. Теперь же россияне хотят отжать их имущество, потому что владельцы жилья не хотят жить под оккупацией", - отмечается в сообщении.

Однако Центр национального сопротивления обращает внимание жителей Мариуполя на то, что все решения оккупационной администрации юридически ничтожны.

"Россия будет вынуждена возместить все убытки путем выплаты репараций", - констатирует ЦНС.