Оккупанты составляют списки оставленного имущества в Мариуполе. Планируют "национализировать"

В Мариуполе российские захватчики составляют списки недвижимого имущества, жители которого покинули город из-за оккупации и разрушений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как сообщает Центр, все недвижимое имущество, у которого нет хозяев, добавляется в соответствующий реестр и приобретает статус "бесхозного". Если владельцы не будут установлены в течение года, имущество переходит в так называемую "коммунальную собственность".
"То есть враг захватил город, уничтожив десятки тысяч человек. Большинство населения эвакуировалось из города из-за российской оккупации. Теперь же россияне хотят отжать их имущество, потому что владельцы жилья не хотят жить под оккупацией", - отмечается в сообщении.
Однако Центр национального сопротивления обращает внимание жителей Мариуполя на то, что все решения оккупационной администрации юридически ничтожны.
"Россия будет вынуждена возместить все убытки путем выплаты репараций", - констатирует ЦНС.
Недавно РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированном Мариуполе россияне начали сносить дома в историческом центре города, чтобы скрыть последствия бомбардировок.
Напомним, что российские захватчики демонтируют уцелевшие окна в разрушенных домах, а затем продают их местному населению оккупированного Мариуполя.
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