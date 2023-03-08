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Окупанти у Скадовську забирають у людей автомобілі на потреби армії РФ, - ЦНС

Фото: Окупанти у Скадовську забирають у людей автомобілі (wikimedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти у Скадовську (Херсонська область) викрадають автомобілі у місцевих мешканців. Їх передають на потреби армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Ворог продовжує розкрадати майно мешканців тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти пограбували гаражні корпоративи у Скадовському районі. Росіяни обходять помешкання й вилучають автомобілі прямо під час "перевірки" на потреби армії РФ.

"Зауважимо, що на окупованих територіях росіяни практикують перепродаж викрадених автомобілів. Для цього їм "перебивають" номерні знаки й відганяють до РФ", - додали в ЦНС.

Нагадаємо, що в окупованому Скадовську (Херсонська область) росіяни можуть зупинити будь-кого та розпочати перевірку. Люди відчувають значний тиск з боку загарбників.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти, які вдерлися в Україну, тепер просять фінансової допомоги в українців. Зокрема, такі оголошення можна побачити у захопленому Скадовську (Херсонська область).

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