Оккупанты в Скадовске забирают у людей автомобили на нужды армии РФ, - ЦНС

Оккупанты в Скадовске (Херсонская область) угоняют автомобили у местных жителей. Их передают на нужды армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Враг продолжает разворовывать имущество жителей временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты ограбили гаражные корпоративы в Скадовском районе. Россияне обходят жилье и изымают автомобили прямо во время "проверки" на нужды армии РФ.
"Заметим, что на оккупированных территориях россияне практикуют перепродажу угнанных автомобилей. Для этого им "перебивают" номерные знаки и отгоняют в РФ", - добавили в ЦНС.
Напомним, что в оккупированном Скадовске (Херсонская область) россияне могут остановить любого и начать проверку. Люди ощущают значительное давление со стороны захватчиков.
Ранее сообщалось, что ворвавшиеся в Украину российские оккупанты теперь просят финансовой помощи у украинцев. В частности, такие объявления можно увидеть в захваченном Скадовске (Херсонская область).
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