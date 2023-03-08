Оккупанты в Скадовске забирают у людей автомобили на нужды армии РФ, - ЦНС

Оккупанты в Скадовске (Херсонская область) угоняют автомобили у местных жителей. Их передают на нужды армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Враг продолжает разворовывать имущество жителей временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении. Отмечается, что оккупанты ограбили гаражные корпоративы в Скадовском районе. Россияне обходят жилье и изымают автомобили прямо во время "проверки" на нужды армии РФ. "Заметим, что на оккупированных территориях россияне практикуют перепродажу угнанных автомобилей. Для этого им "перебивают" номерные знаки и отгоняют в РФ", - добавили в ЦНС.