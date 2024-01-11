ua en ru
Чт, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти шукають шляхи убезпечення своєї логістики в Україні, - Федоров

Україна, Четвер 11 січня 2024 19:10
UA EN RU
Окупанти шукають шляхи убезпечення своєї логістики в Україні, - Федоров Фото: мелітопольський міський голова Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові шукають шляхи убезпечення своєї логістики на окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мелітопольського міського голови Івана Федорова.

Мер повідомив, що для перевезення військових та будівельних вантажів росіяни вже почали використовувати цивільні автівки.

Крім цього, Федоров зауважив, що військові РФ збільшують пропускну здатність автомобільних доріг за рахунок розширення наявних шляхів.

Водночас Федоров наголосив, що окупанти також не полишають спроб та намірів прокласти нову гілку залізниці в "глибокому тилу", яка б з’єднувала Маріуполь, Мелітополь, Крим.

"Але через постійний спротив та повторне знищення окремих ділянок та мостів - темпи будівництва низькі", - наголосив він.

Ситуація у Запорізькій області та лінії оборони росіян

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Вчора Федоров повідомив, що російські загарбники будують нові захисні споруди та лінії оборони на півдні України. Зокрема масові роботи проводяться навколо тимчасово окупованих міст Мелітополь, Токмак, Пологи та Молочанськ Запорізької області.

Також росіяни на тимчасово окупованій частині Запорізької області не збавляють темпи з примусової мобілізації населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Війна Росії проти України
NEWS
Кабмін офіційно відкликав з Ради законопроект про мобілізацію
Кабмін офіційно відкликав з Ради законопроект про мобілізацію
DAILY
Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації