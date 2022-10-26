UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти шукають інвалідність у родичів, щоб втекти з війни: перехоплення розмови

Фото: окупанти шукають серед родичів інвалідів, щоб втекти з війни (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти намагаються будь-якими методами втекти з війни в Україні. Зокрема, солдати РФ шукають інвалідність у родичів, щоб оформити опікунство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові російський солдат у Донецькій області намагається дізнатися у матері про її інвалідність. Це дозволить йому відмовитися йти у наступ і повернутись додому.

"З 1 та 2 (групою - ред.) я можу стати твоїм опікуном... Мене можна звідси забрати зараз. Все, я пишу відмову тоді. А ти роби мені групу, щоб я був твоїм опікуном", - сказав росіянин.

Проте виявилося, що у матері 3 група інвалідності, тобто окупанта відправлять на передову. Він зізнається, що лише п'ятеро людей погодилися йти в бій, решта відмовилися.

"Я розумію, що я панікую. Позавчора, як серце боліло, мені лікар таблеток (дал - ред.). Я випив, напився. Мені аж так відразу легко стало і, на**й, нас тут накрили, оточили і почали стріляти", - заявив окупант.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили близько 480 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 68 900 своїх солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниГлавное управление разведки