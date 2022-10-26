Оккупанты ищут инвалидность у родственников, чтобы сбежать с войны: перехват разговора

В очередном перехваченном разговоре российский солдат в Донецкой области пытается узнать у матери о ее инвалидности. Это позволит ему отказаться идти в наступление и вернуться домой.

"С 1 и 2 (группой - ред.) я могу стать твоим опекуном... Меня можно отсюда забрать сейчас. Все, я пишу отказ тогда. А ты делай мне группу, чтобы я был твоим опекуном", - сказал россиянин.

Однако оказалось, что у матери 3 группа инвалидности, то есть оккупанта отправят на передовую. Он признается, что только пять человек согласились идти в бой, остальные отказались.

"Я понимаю, что я паникую. Позавчера, как сердце болело, мне врач таблеток (дал - ред.). Я выпил, напился. Мне так сразу легко стало и, на**й, нас здесь накрыли, окружили и начали стрелять", - заявил оккупант.