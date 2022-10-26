RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ищут инвалидность у родственников, чтобы сбежать с войны: перехват разговора

Фото: оккупанты ищут среди родственников инвалидов, чтобы сбежать с войны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты пытаются любыми методами бежать с войны в Украине. В частности, солдаты РФ ищут инвалидность у родственников, чтобы оформить опекунство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре российский солдат в Донецкой области пытается узнать у матери о ее инвалидности. Это позволит ему отказаться идти в наступление и вернуться домой.

"С 1 и 2 (группой - ред.) я могу стать твоим опекуном... Меня можно отсюда забрать сейчас. Все, я пишу отказ тогда. А ты делай мне группу, чтобы я был твоим опекуном", - сказал россиянин.

Однако оказалось, что у матери 3 группа инвалидности, то есть оккупанта отправят на передовую. Он признается, что только пять человек согласились идти в бой, остальные отказались.

"Я понимаю, что я паникую. Позавчера, как сердце болело, мне врач таблеток (дал - ред.). Я выпил, напился. Мне так сразу легко стало и, на**й, нас здесь накрыли, окружили и начали стрелять", - заявил оккупант.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили около 480 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 68 900 своих солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныГлавное управление разведки