Знищений корабель "Новочеркаськ" у Феодосії: окупанти шукають інформаторів

Після знищення корабля флоту РФ "Новочеркаськ" ворог оточив центральний район міста Феодосія. Там посилили перевірку місцевих на вулицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

За наявною інформацією ЦНС, окупанти шукають інформаторів, які на їх думку слідкують за портом, а також намагаються не допустити витоку інформації щодо ступеня пошкодження портової інфраструктури.

"Проте такі дії нагадають лише істерику й не впливають на реальний стан речей - росіяни тут ворог й будуть завжди під прицілом Сил Оборони", - йдеться в повідомленні.

В Центрі зауважили, що кожна дія загарбників фіксується та передається, а "засобів ураження вистачить на всіх".