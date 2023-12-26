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Знищений корабель "Новочеркаськ" у Феодосії: окупанти шукають інформаторів

Феодосія, Вівторок 26 грудня 2023 17:49
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Знищений корабель "Новочеркаськ" у Феодосії: окупанти шукають інформаторів Фото: окупанти шукають інформаторів у Феодосії через зничення корабля "Новочеркаськ" (скрін-відео)
Автор: Ярослава Борзова

Після знищення корабля флоту РФ "Новочеркаськ" ворог оточив центральний район міста Феодосія. Там посилили перевірку місцевих на вулицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За наявною інформацією ЦНС, окупанти шукають інформаторів, які на їх думку слідкують за портом, а також намагаються не допустити витоку інформації щодо ступеня пошкодження портової інфраструктури.

"Проте такі дії нагадають лише істерику й не впливають на реальний стан речей - росіяни тут ворог й будуть завжди під прицілом Сил Оборони", - йдеться в повідомленні.

В Центрі зауважили, що кожна дія загарбників фіксується та передається, а "засобів ураження вистачить на всіх".

Знищення російського корабля "Новочеркаськ"

Нагадаємо, сьогодні вночі, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії. Згодом виникла велика пожежа в порту Феодосії.

Зауважимо, що за словами начальниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк окрім "Новочеркаська", ймовірно, міг бути пошкоджений ще один російський корабель.

Детальніше про знищення "Новочеркаська" читайте в матеріалі РБК-Україна.

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