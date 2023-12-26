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Уничтоженный корабль "Новочеркасск" в Феодосии: оккупанты ищут информаторов

Феодосия, Вторник 26 декабря 2023 17:49
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Уничтоженный корабль "Новочеркасск" в Феодосии: оккупанты ищут информаторов Фото: оккупанты ищут информаторов в Феодосии из-за уничтожения корабля "Новочеркасск" (скрин-видео)
Автор: Ярослава Борзова

После уничтожения корабля флота РФ "Новочеркасск" враг окружил центральный район города Феодосия. Там ужесточили проверку местных на улицах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По имеющейся информации ЦНС, оккупанты ищут информаторов, которые по их мнению следят за портом, а также пытаются не допустить утечки информации о степени повреждения портовой инфраструктуры.

"Однако такие действия напомнят только истерику и не влияют на реальное положение вещей - россияне здесь враг и будут всегда под прицелом Сил обороны", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что каждое действие захватчиков фиксируется и передается, а "средства поражения хватит на всех".

Уничтожение российского корабля "Новочеркасск"

Напомним, сегодня ночью, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту.

Отметим, что, по словам начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, кроме "Новочеркасска", вероятно, мог быть поврежден еще один российский корабль.

Подробнее об уничтожении "Новочеркасска" читайте в материале РБК-Украина.

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