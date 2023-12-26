Уничтоженный корабль "Новочеркасск" в Феодосии: оккупанты ищут информаторов

После уничтожения корабля флота РФ "Новочеркасск" враг окружил центральный район города Феодосия. Там ужесточили проверку местных на улицах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

По имеющейся информации ЦНС, оккупанты ищут информаторов, которые по их мнению следят за портом, а также пытаются не допустить утечки информации о степени повреждения портовой инфраструктуры.

"Однако такие действия напомнят только истерику и не влияют на реальное положение вещей - россияне здесь враг и будут всегда под прицелом Сил обороны", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что каждое действие захватчиков фиксируется и передается, а "средства поражения хватит на всех".