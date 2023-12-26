Уничтоженный корабль "Новочеркасск" в Феодосии: оккупанты ищут информаторов
После уничтожения корабля флота РФ "Новочеркасск" враг окружил центральный район города Феодосия. Там ужесточили проверку местных на улицах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
По имеющейся информации ЦНС, оккупанты ищут информаторов, которые по их мнению следят за портом, а также пытаются не допустить утечки информации о степени повреждения портовой инфраструктуры.
"Однако такие действия напомнят только истерику и не влияют на реальное положение вещей - россияне здесь враг и будут всегда под прицелом Сил обороны", - говорится в сообщении.
В Центре отметили, что каждое действие захватчиков фиксируется и передается, а "средства поражения хватит на всех".
Уничтожение российского корабля "Новочеркасск"
Напомним, сегодня ночью, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту.
Отметим, что, по словам начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, кроме "Новочеркасска", вероятно, мог быть поврежден еще один российский корабль.
Подробнее об уничтожении "Новочеркасска" читайте в материале РБК-Украина.
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