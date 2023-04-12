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Окупанти у школах Скадовська облаштовують військові об'єкти, прикриваючись учнями та педагогами

Фото: Окупанти у школах Скадовська облаштовують військові об'єкти (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях. Зокрема, вони облаштовують у них свої військові об'єкти, прикриваючись "живим щитом" - школярами та викладацьким складом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

За даними військових, в окупований Скадовськ Херсонської області протягом останніх днів прибули підрозділи російських військ з-поміж мобілізованих.

"Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів. При цьому окупанти змушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов'язковим відвідуванням занять дітьми", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, росіяни посилили тиск на цивільних у Херсонській області, проводять рейдові заходи.

Крім того, у Мелітополі, ігноруючи норми міжнародного права, росіяни продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення шляхом поширення листівок щодо його евакуації до РФ.

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