Окупанти у школах Скадовська облаштовують військові об'єкти, прикриваючись учнями та педагогами

За даними військових, в окупований Скадовськ Херсонської області протягом останніх днів прибули підрозділи російських військ з-поміж мобілізованих.

"Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів. При цьому окупанти змушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов'язковим відвідуванням занять дітьми", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, росіяни посилили тиск на цивільних у Херсонській області, проводять рейдові заходи.

Крім того, у Мелітополі, ігноруючи норми міжнародного права, росіяни продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення шляхом поширення листівок щодо його евакуації до РФ.

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