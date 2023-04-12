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Оккупанты в школах Скадовска обустраивают военные объекты, прикрываясь учениками и педагогами

Фото: Оккупанты в школах Скадовска обустраивают военные объекты (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты продолжают использовать учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях. В частности, они обустраивают в них свои военные объекты, прикрываясь "живым щитом" - школьниками и преподавательским составом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

По данным военных, в оккупированном Скадовске Херсонской области в течение последних дней прибыли подразделения российских войск из числа мобилизованных.

"Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений. При этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением занятий детьми", - говорится в сообщении.

Напомним, россияне усилили давление на гражданских в Херсонской области, проводят рейдовые мероприятия.

Кроме того, в Мелитополе, игнорируя нормы международного права, россияне продолжают оказывать психологическое давление на местное население путем распространения листовок по его эвакуации в РФ.

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