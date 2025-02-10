Окупанти шість разів намагалися встановити прапор РФ у Торецьку: ЗСУ їх ліквідували

За даними військових, на Краматорському та Торецькому напрямках російські солдати, за підтримки артилерії та дронів різних типів продовжили штурмувати наші позиції в міській забудові Часового Яру, Торецька та в районі Щербинівки.

Також у Торецьку, з метою створення відповідної картинки для російських пропагандистських телеканалів та медіа, окупанти шість разів намагалися встановити прапори країни-агресора на різних локаціях.

В результаті роботи наших операторів дронів російські прапори-триколори були знищені разом з "прапороносцями".

Ситуація в районі Торецька

За словами спікера ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова та речника ОТУ "Луганськ" Дмитра Запорожця, місто Торецьк Донецької області продовжує залишатись під контролем Сил оборони.

Наразі росіяни намагаються захопити оборонні позиції, які у ЗСУ знаходяться у напрямках шахт "Центральна" та "Торецька".