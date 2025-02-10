Окупанти шість разів намагалися встановити прапор РФ у Торецьку: ЗСУ їх ліквідували

Російські солдати намагались шість разів встановити свій прапор у місті Торецьк, Донецької області. Їх було ліквідовано українськими військовими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
За даними військових, на Краматорському та Торецькому напрямках російські солдати, за підтримки артилерії та дронів різних типів продовжили штурмувати наші позиції в міській забудові Часового Яру, Торецька та в районі Щербинівки.
Також у Торецьку, з метою створення відповідної картинки для російських пропагандистських телеканалів та медіа, окупанти шість разів намагалися встановити прапори країни-агресора на різних локаціях.
В результаті роботи наших операторів дронів російські прапори-триколори були знищені разом з "прапороносцями".
За словами спікера ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова та речника ОТУ "Луганськ" Дмитра Запорожця, місто Торецьк Донецької області продовжує залишатись під контролем Сил оборони.
Наразі росіяни намагаються захопити оборонні позиції, які у ЗСУ знаходяться у напрямках шахт "Центральна" та "Торецька".
Також днями на Торецькому напрямку сильно активізувалась російська тактична авіація. Наслідком цього і стало збиття російського Су-25 у суботу, 8 лютого.
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