Оккупанты шесть раз пытались установить флаг РФ в Торецке: ВСУ их ликвидировали

По данным военных, на Краматорском и Торецком направлениях российские солдаты, при поддержке артиллерии и дронов различных типов продолжили штурмовать наши позиции в городской застройке Часового Яра, Торецка и в районе Щербиновки.

Также в Торецке, с целью создания соответствующей картинки для российских пропагандистских телеканалов и медиа, оккупанты шесть раз пытались установить флаги страны-агрессора на разных локациях.

В результате работы наших операторов дронов российские флаги-триколоры были уничтожены вместе с "знаменосцами".

Ситуация в районе Торецка

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова и спикера ОТУ "Луганск" Дмитрия Запорожца, город Торецк Донецкой области продолжает оставаться под контролем Сил обороны.

Сейчас россияне пытаются захватить оборонительные позиции, которые у ВСУ находятся в направлениях шахт "Центральная" и "Торецка".