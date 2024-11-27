Окупанти у шахтах Бахмуту облаштували склади та польові госпіталі, - Сили оборони

Російські загарбники використовують шахти в окупованому Бахмуті Донецької області у військових цілях. Там облаштовують склади та госпіталі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.
За його словами, Бахмут наразі є першим пунктом для тимчасової дислокації 98-ї повітряної десантної дивізії та 3-го армійського корпусу РФ. Місто є своєрідним логістичним хабом для ворога.
"Стало своєрідним логістичним хабом для окупантів, а так як там є шахти, укріплення і укриття, ворог розмістив в них і зберігає боєкомплекти з боєприпасами і техніку, а також склади з пально-мастильним матеріалами", - сказав речник.
Волошин додав, що також є інформація, що у шахтах Бахмуту окупанти розгорнули польові госпіталі для надання медичної допомоги пораненим.
Бахмут розташовується у північно-східній частині Донецької області. До повномасштабної війни місто було центром соляної промисловості України та залізничним вузлом.
З травня 2022 року Бахмут був форпостом оборони України. У 2023 році росіяни захопили місто, а внаслідок тривалих боїв Бахмут був майже вщент знищений.
скриншот deepstatemap.live
За останню добу на фронті відбулося 224 бойових зіткнення. Найважчими ділянками залишаються Курахівський та Покровський напрямки. Також триває операція Сил оборони у Курській області.
Як зазначила британська розвідка, за жовтень Росія змогла просунутися більше, ніж за попередні місяці 2024 року. При цьому окупанти продовжують повітряні атаки на Україну.
Більше про ситуацію на фронті та де взимку може наступати Росія - у матеріалі РБК-Україна.
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