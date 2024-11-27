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Оккупанты в шахтах Бахмута обустроили склады и полевые госпитали, - Силы обороны

Фото: оккупанты в шахтах Бахмута обустроили склады и госпитали (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики используют шахты в оккупированном Бахмуте Донецкой области в военных целях. Там обустраивают склады и госпитали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

По его словам, Бахмут является первым пунктом для временной дислокации 98-й воздушной десантной дивизии и 3-го армейского корпуса РФ. Город является своеобразным логистическим хабом для врага.

"Стало своеобразным логистическим хабом для оккупантов, а так как там есть шахты, укрепления и укрытия, враг разместил в них и хранит боекомплекты с боеприпасами и технику, а также склады с горюче-смазочными материалами", - сказал спикер.

Волошин добавил, что также есть информация, что в шахтах Бахмута оккупанты развернули полевые госпитали для оказания медицинской помощи раненым.

Бахмут находится в северо-восточной части Донецкой области. До полномасштабной войны город являлся центром соляной промышленности Украины и железнодорожным узлом.

С мая 2022 Бахмут был форпостом обороны Украины. В 2023 году россияне захватили город, а в результате длительных боев Бахмут был почти полностью уничтожен.

скриншот deepstatemap.live

Ситуация на фронте

За последние сутки на фронте произошло 224 боевых столкновения. Самыми тяжелыми участками остаются Кураховское и Покровское направления. Также идет операция Сил обороны в Курской области.

Как отметила британская разведка, за октябрь Россия смогла продвинуться больше, чем за предыдущие месяцы 2024 года. При этом оккупанты продолжают воздушные атаки на Украину.

Больше о ситуации на фронте и где зимой может наступать Россия - в материале РБК-Украина.

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