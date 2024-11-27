Оккупанты в шахтах Бахмута обустроили склады и полевые госпитали, - Силы обороны

По его словам, Бахмут является первым пунктом для временной дислокации 98-й воздушной десантной дивизии и 3-го армейского корпуса РФ. Город является своеобразным логистическим хабом для врага.

"Стало своеобразным логистическим хабом для оккупантов, а так как там есть шахты, укрепления и укрытия, враг разместил в них и хранит боекомплекты с боеприпасами и технику, а также склады с горюче-смазочными материалами", - сказал спикер.

Волошин добавил, что также есть информация, что в шахтах Бахмута оккупанты развернули полевые госпитали для оказания медицинской помощи раненым.

Бахмут находится в северо-восточной части Донецкой области. До полномасштабной войны город являлся центром соляной промышленности Украины и железнодорожным узлом.

С мая 2022 Бахмут был форпостом обороны Украины. В 2023 году россияне захватили город, а в результате длительных боев Бахмут был почти полностью уничтожен.

скриншот deepstatemap.live