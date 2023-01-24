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Окупанти у Сєвєродонецьку продовжують розселяти військових РФ у порожніх будинках, - мер

Фото: очільник Сєвєродонецька Олександр Стрюк (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни продовжують заселяти своїх військових до порожніх квартир та будинків в окупованому Сєвєродонецьку (Луганська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сєвєродонецька Олександра Стрюка.

"Люди в Сєвєродонецьку виживають, бо більшість території міста не придатна для проживання в зимовий період", - йдеться у заяві.

Стрюк повідомив, що в місті продовжують зламувати порожні квартири та заселяти туди військових РФ, колаборантів з Рубіжного та Кремінної.

"Ціни в магазинах на окремі види продукції вдвічі вищі, ніж на підконтрольній Уряду України території", - додав очільник міста.

Нагадаємо, що у тимчасово захопленому російськими військами Сєвєродонецьку смертність збільшилася у п'ять разів.

У тимчасово захопленому російськими військами Сєвєродонецьку Луганської області окупанти фактично знищують хімічний завод "Азот", "ріжуть" обладнання та вивозять найцінніше на територію РФ.

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Російська ФедераціяЛуганськСєвєродонецькВійна в Україні