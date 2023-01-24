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Оккупанты в Северодонецке продолжают расселять военных РФ в пустых домах, - мэр

Фото: глава Северодонецка Александр Стрюк (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне продолжают заселять своих военных в пустые квартиры и дома в оккупированном Северодонецке (Луганская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецка Александра Стрюка.

"Люди в Северодонецке выживают, потому что большинство территории города не пригодны для проживания в зимний период", - говорится в заявлении.

Стрюк сообщил, что в городе продолжают взламывать пустые квартиры и заселять туда военных РФ, коллаборантов из Рубежного и Кременной.

"Цены в магазинах на отдельные виды продукции вдвое выше, чем на подконтрольной Правительству Украины территории", - добавил глава города.

Напомним, что во временно захваченном российскими войсками Северодонецкой смертность увеличилась в пять раз.

Во временно захваченном российскими войсками Северодонецке Луганской области оккупанты фактически уничтожают химический завод "Азот", "режут" оборудование и вывозят самое ценное на территорию РФ.

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