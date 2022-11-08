Окупанти в Севастополі повідомили про "роботу ППО": що відомо

"У Севастополі неспокійно - ранок почався не з кави, а з роботи ППО", - йдеться в повідомленні.

Тим часом окупаційна влада повідомляє про нібито збиття безпілотника. Про це написав так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв.

"У Севастополі зранку відпрацювала система ППО. За попередніми даними, збили БПЛА над акваторією", - написав він.

Зазначимо, що інформація потребує уточнення. Офіційних коментарів української влади щодо обставин у Севастополі наразі немає.

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