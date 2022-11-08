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Окупанти в Севастополі повідомили про "роботу ППО": що відомо

Фото: окупанти в Севастополі повідомили про "роботу ППО" (Getty Image)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 8 листопада неспокійно. Загарбники повідомляють про нібито "роботу протиповітряної оборони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

"У Севастополі неспокійно - ранок почався не з кави, а з роботи ППО", - йдеться в повідомленні.

Тим часом окупаційна влада повідомляє про нібито збиття безпілотника. Про це написав так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв.

"У Севастополі зранку відпрацювала система ППО. За попередніми даними, збили БПЛА над акваторією", - написав він.

Зазначимо, що інформація потребує уточнення. Офіційних коментарів української влади щодо обставин у Севастополі наразі немає.

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