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Оккупанты в Севастополе сообщили о "работе ПВО": что известно

Фото: оккупанты в Севастополе сообщили о "работе ПВО" (Getty Image)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 8 ноября неспокойно. Захватчики сообщают о якобы "работе противовоздушной обороны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Севастополе неспокойно - утро началось не с кофе, а с работы ПВО", - говорится в сообщении.

Между тем оккупационные власти сообщают о якобы сбитии беспилотника. Об этом написал так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.

"В Севастополе с утра отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией", - написал он.

Отметим, что информация требует уточнения. Официальных комментариев украинской власти по поводу ситуации в Севастополе пока нет.

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СевастопольКримПВОВойна России против Украины