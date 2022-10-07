Окупанти з САУ обстріляли житловий масив Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти 6 жовтня 9 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Було зафіксовано понад 150 "приходів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Посадовець зазначив, що опівдні ворог зі САУ атакував житловий масив села Кияниця - 40 "прильотів".
За словами Живицького, росіяни завдали ударів по області:
Нагадаємо, у Сумській області з 7 жовтня діятиме масковий режим на тлі збільшення випадків захворювань на COVID-19.
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