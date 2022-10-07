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Окупанти з САУ обстріляли житловий масив Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: Окупанти з САУ обстріляли Сумську область (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 6 жовтня 9 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Було зафіксовано понад 150 "приходів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Посадовець зазначив, що опівдні ворог зі САУ атакував житловий масив села Кияниця - 40 "прильотів".

За словами Живицького, росіяни завдали ударів по області:

  • Середино-Будська громада: 7 "приходів" із САУ.
  • Есманська громада: 9 російських мін. Попередньо - без наслідків.
  • Краснопільська громада: близько 15 години територію накрили вогнем із "Градів". 40 "прильотів". Міномет - 15 "прильотів". Ввечері, по іншій частині території громади, ще 5 "прильотів".
  • Миропільська громада: ворог відкрив вогонь з артилерії після 17 години. Усього 19 "прильотів", пошкоджені приватні будинки мирних мешканців.
  • Білопільська громада - 10 "приходів" з мінометів.
  • Великописарівська громада: були мінометні "прильоти" близько 20 години. Після 21 години - 8 ракет з гвинтокрилу.
  • по території Юнаківської громади були під мінометним вогнем кілька разів впродовж дня.

Нагадаємо, у Сумській області з 7 жовтня діятиме масковий режим на тлі збільшення випадків захворювань на COVID-19.

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