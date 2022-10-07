Оккупанты из САУ обстреляли жилой массив Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты 6 октября 9 раз обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области. Было зафиксировано более 150 "приходов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Чиновник отметил, что в полдень враг из САУ атаковал жилмассив села Кияница - 40 "прилетов".
По словам Живицкого, россияне нанесли удары по области:
Напомним, в Сумской области с 7 октября будет действовать масковый режим на фоне увеличения случаев заболеваний COVID-19.
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