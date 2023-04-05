UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти з РСЗВ та мінометів обстріляли Сумську область: пошкоджено підприємство

Фото: Окупанти з РСЗВ та мінометів обстріляли Сумську область (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 5 квітня, російські військові обстріляли Сумську область з реактивної артилерії та мінометів. Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 229 прильотів - ракетний обстріл, а також з РСЗВ, мінометів, артилерії та АГС. На жаль, є руйнування", - йдеться у повідомленні.

  • Краснопільська громада: ворогом здійснено обстріл громади за допомогою протитанкових керованих ракет (2 "прильоти"), артилерії - 3 "прильоти" та РСЗВ - 19 "прильотів". Крім того, під вечір артилерійським обстрілом одного із сіл громади пошкоджено та здійснено підпал господарських приміщень одного з місцевих підприємств;
  • Хотінська громада: внаслідок мінометного обстрілу (6 "прильотів") пошкоджено 3 приватні житлові будинки та побутову газорозподільну трубу;
  • Глухівська громада: з території РФ здійснено артилерійський обстріл (3 "прильоти"), а потім ще один (8 "прильотів"). Внаслідок останнього обстрілу пошкоджено приватне житлове домогосподарство та нежитлові приміщення;
  • Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів - 5 "прильотів" та стріляли з АГС - 8 пострілів;
  • Білопільську громаду росіяни обстрілювали з АГС (70 пострілів) та мінометів - 56 "прильотів".

Нагадаємо, що російські окупанти вчергове завдали удару по прикордонню Сумської області. Було зафіксовано 3 прильоти, ймовірно, зі ствольної артилерії.

Вчора, 4 квітня, військові Російської Федерації обстріляли прикордонні території Сумської області. В результаті атаки є пошкодження цивільної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСумська областьВійна в Україні