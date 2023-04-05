Окупанти з РСЗВ та мінометів обстріляли Сумську область: пошкоджено підприємство

У середу, 5 квітня, російські військові обстріляли Сумську область з реактивної артилерії та мінометів. Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 229 прильотів - ракетний обстріл, а також з РСЗВ, мінометів, артилерії та АГС. На жаль, є руйнування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти вчергове завдали удару по прикордонню Сумської області. Було зафіксовано 3 прильоти, ймовірно, зі ствольної артилерії.

Вчора, 4 квітня, військові Російської Федерації обстріляли прикордонні території Сумської області. В результаті атаки є пошкодження цивільної інфраструктури.

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