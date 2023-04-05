Оккупанты из РСЗО и минометов обстреляли Сумскую область: повреждено предприятие

В среду, 5 апреля, российские военные обстреляли Сумскую область из реактивной артиллерии и минометов. В результате вражеской атаки были повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили 17 обстрелов пограничных общин. Зафиксировано 229 прилетов - ракетный обстрел, а также из РСЗО, минометов, артиллерии и АГС. К сожалению, есть разрушения", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по приграничью Сумской области. Были зафиксированы 3 прилета, вероятно, из ствольной артиллерии.

Вчера, 4 апреля, военные Российской Федерации обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате атаки повреждение гражданской инфраструктуры.

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