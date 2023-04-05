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Оккупанты из РСЗО и минометов обстреляли Сумскую область: повреждено предприятие

Фото: Оккупанты из РСЗО и минометов обстреляли Сумскую область (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 5 апреля, российские военные обстреляли Сумскую область из реактивной артиллерии и минометов. В результате вражеской атаки были повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили 17 обстрелов пограничных общин. Зафиксировано 229 прилетов - ракетный обстрел, а также из РСЗО, минометов, артиллерии и АГС. К сожалению, есть разрушения", - говорится в сообщении.

  • Краснопольская община: врагом произведен обстрел общины с помощью противотанковых управляемых ракет (2 "прилета"), артиллерии - 3 "прилета" и РСЗО - 19 "прилетов". Кроме того, под вечер артиллерийским обстрелом одного из сел общины поврежден и совершен поджог хозяйственных помещений одного из местных предприятий;
  • Хотинская община: в результате минометного обстрела (6 "прилетов") повреждены 3 частных жилых дома и бытовая газораспределительная труба;
  • Глуховская община: с территории РФ совершен артиллерийский обстрел (3 "прилета"), а затем еще один (8 "прилетов"). В результате последнего обстрела повреждены частное жилое домохозяйство и нежилые помещения;
  • Середино-будская община: россияне били из минометов - 5 "прилетов" и стреляли из АГС - 8 выстрелов;
  • Белопольская община россияне обстреливали из АГС (70 выстрелов) и минометов - 56 "прилетов".

Напомним, что российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по приграничью Сумской области. Были зафиксированы 3 прилета, вероятно, из ствольной артиллерии.

Вчера, 4 апреля, военные Российской Федерации обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате атаки повреждение гражданской инфраструктуры.

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