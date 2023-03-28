Оккупанты разыскивают бывших участников АТО в Херсонской области

В Херсонской области оккупанты ищут бывших атовцев или их родственников. Враг провел рейды в Скадовском и Каховском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Российской оккупационной администрации необходимо отчитываться о борьбе с подпольем, поэтому россияне решили искать бывших участников АТО на временно окупированных районах Херсонской области", - сообщают в Центре национального сопротивления.

В ЦНС подчеркнули, что такие рейды обречены, поскольку большинство населения работает над освобождением своего родного края. Отдельной категории "ждунов" нет, ведь все ждут возвращения домой.