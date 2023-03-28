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Оккупанты разыскивают бывших участников АТО в Херсонской области

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Херсонская область, Вторник 28 марта 2023 15:30
Оккупанты разыскивают бывших участников АТО в Херсонской области Фото: в Херсонской области оккупанты ищут бывших АТОвцев (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Херсонской области оккупанты ищут бывших атовцев или их родственников. Враг провел рейды в Скадовском и Каховском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Российской оккупационной администрации необходимо отчитываться о борьбе с подпольем, поэтому россияне решили искать бывших участников АТО на временно окупированных районах Херсонской области", - сообщают в Центре национального сопротивления.

В ЦНС подчеркнули, что такие рейды обречены, поскольку большинство населения работает над освобождением своего родного края. Отдельной категории "ждунов" нет, ведь все ждут возвращения домой.

Ранее мы писали, что под Херсоном оккупанты до смерти замучили мужчину за то, что он бывший участник АТО.

Также напомним, что оккупанты в Херсонской области пытают людей, которые не хотят получать паспорт РФ.

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