Окупанти розробили програму по русифікації молоді на захоплених територіях, - ЦНС

Ворог планує за 10 років змінити думку населення на тимчасово окупованих територіях. Тому для цього окупанти вже розробили відповідну програму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Напередодні окупанти провели опитування щодо настроїв серед молоді, яке виявило, що молодь півдня не підтримує окупантів", - йдеться у повідомленні. Через це росіяни вирішили активізувати роботу з українськими дітьми. За наступні 10 років загарбники хочуть змінити думку населення на тимчасово окупованих територіях. Окупанти також планують посилити акцент на ролі Росії в другій світовій, зробити регулярними виступи "ветеранів "СВО" в школах, й загалом збільшити "години патріотизму" у школах.