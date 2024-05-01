Оккупанты распродают побережье Азовского моря: о каких объектах идет речь
Оккупационные власти активно предлагают так называемым инвесторам из регионов-шефов из России. Речь идет прежде всего о рекреационных зонах, пансионатах и базах отдыха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.
Как отмечают в Центре нацсопротивления, цитируя слова главы так называемой ДНР Дениса Пушилина, они выстраивают такие отношения с будущими "инвесторами" таким образом, что покупатели могут брать те или иные пансионаты, земли под пансионаты и уже обустраивать территорию. При этом узаконивание таких договоренностей может и подождать.
"Похоже, что сам Пушилин не до конца верит, что можно беззаконно орудовать на временно оккупированных территориях Украины. Такое осознание, что за каждое преступление обязательно будет ответственность присутствующая в голове кремлевского пособия", - отмечают в ЦНС.
РФ продает украинское имущество на оккупированных территориях
Напомним, российские оккупанты планируют продавать незаконно захваченное жилье в Запорожской области. Ранее они его "раздавали" гражданам РФ, завозимым на оккупированные территории.
Как сообщалось, захватчики расселяют в квартиры украинцев на оккупированных территориях российских военных и семьи рабочих из РФ. В частности, оккупационные администрации также отбирают жилье и у депортированных граждан Украины.
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