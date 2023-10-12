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Окупанти розпочали підготовку до оборони Маріуполя, - "Атеш"

Фото: окупанти розпочали підготовку до оборони Маріуполя (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники розпочали підготовку до оборони тимчасово окупованого Маріуполя у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "Атеш".

Як повідомляється, партизани фіксують перекидання через Маріуполь "зубів дракона". Окупанти везуть їх на будівництво нових оборонних ліній на північний захід від міста.

"Окупанти так сильно "впевнені" в тому, що контрнаступ України провалився, що похапцем будують нові оборонні споруди. Але вони їм не допоможуть - оборону окупантів буде прорвано!", - наголосили в "Атеш".

 

Фото: окупанти розпочали підготовку до оборони Маріуполя (t.me/atesh_ua)

Ситуація у Маріуполі

Тимчасово окупований Маріуполь захоплений російськими військами у лютому 2022 року під час вторгнення РФ. І хоча росіяни продовжують декламувати гасла на кшталт "Росія в Маріуполі назавжди", самі вони в цьому не впевнені.

На це вказують і постійні вибухи та знищення живої сили та штабів окупантів у місті, яке загарбники донедавна вважали "тиловим". Цікаво, що ще на початку липня росіяни розробили план евакуації з Маріуполя.

 

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Війна Росії проти УкраїниМаріупольДонецька областьокупанти