Окупанти розпочали підготовку до оборони Маріуполя, - "Атеш"

Як повідомляється, партизани фіксують перекидання через Маріуполь "зубів дракона". Окупанти везуть їх на будівництво нових оборонних ліній на північний захід від міста.

"Окупанти так сильно "впевнені" в тому, що контрнаступ України провалився, що похапцем будують нові оборонні споруди. Але вони їм не допоможуть - оборону окупантів буде прорвано!", - наголосили в "Атеш".

Фото: окупанти розпочали підготовку до оборони Маріуполя (t.me/atesh_ua)

Ситуація у Маріуполі

Тимчасово окупований Маріуполь захоплений російськими військами у лютому 2022 року під час вторгнення РФ. І хоча росіяни продовжують декламувати гасла на кшталт "Росія в Маріуполі назавжди", самі вони в цьому не впевнені.

На це вказують і постійні вибухи та знищення живої сили та штабів окупантів у місті, яке загарбники донедавна вважали "тиловим". Цікаво, що ще на початку липня росіяни розробили план евакуації з Маріуполя.