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Оккупанты начали подготовку к обороне Мариуполя, - "Атеш"

Фото: оккупанты начали подготовку к обороне Мариуполя (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские захватчики приступили к подготовке к обороне временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "Атеш".

Как сообщается, партизаны фиксируют опрокидывание через Мариуполь "зубов дракона". Оккупанты везут их на строительство новых оборонных линий к северо-западу от города.

"Оккупанты так сильно "уверены" в том, что контрнаступление Украины провалилось, что торопливо строят новые оборонительные сооружения. Но они им не помогут - оборона оккупантов будет прорвана!", - подчеркнули в "Атеш".

 

Фото: оккупанты начали подготовку к обороне Мариуполя (t.me/atesh_ru)

Ситуация в Мариуполе

Временно оккупированный Мариуполь захвачен российскими войсками в феврале 2022 года во время вторжения РФ. И хотя россияне продолжают дикламировать лозунги по типу "Россия в Мариуполе навсегда", сами они в этом явно не уверены.

На это указывают и постоянные взрывы и уничтожение живой силы и штабов оккупантов в городе, который захватчики до недавнего времени считали "тыловым". Интересно, что еще в начале июля россияне разработали план эвакуации из Мариуполя.

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