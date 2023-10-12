Оккупанты начали подготовку к обороне Мариуполя, - "Атеш"

Российские захватчики приступили к подготовке к обороне временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "Атеш".
Как сообщается, партизаны фиксируют опрокидывание через Мариуполь "зубов дракона". Оккупанты везут их на строительство новых оборонных линий к северо-западу от города.
"Оккупанты так сильно "уверены" в том, что контрнаступление Украины провалилось, что торопливо строят новые оборонительные сооружения. Но они им не помогут - оборона оккупантов будет прорвана!", - подчеркнули в "Атеш".
Фото: оккупанты начали подготовку к обороне Мариуполя (t.me/atesh_ru)
Ситуация в Мариуполе
Временно оккупированный Мариуполь захвачен российскими войсками в феврале 2022 года во время вторжения РФ. И хотя россияне продолжают дикламировать лозунги по типу "Россия в Мариуполе навсегда", сами они в этом явно не уверены.
На это указывают и постоянные взрывы и уничтожение живой силы и штабов оккупантов в городе, который захватчики до недавнего времени считали "тыловым". Интересно, что еще в начале июля россияне разработали план эвакуации из Мариуполя.
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