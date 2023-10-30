Окупанти розмістили ППО на території нафтобази у Феодосії, - АТЕШ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху АТЕШ.

Як повідомляється, агенти АТЕШ виявили розміщення засобів протиповітряної оборони "Панцир С1" на території нафтобази у Феодосії. Також неподалік розміщена база військової техніки.

"Розташування ППО на нафтобазі демонструє не лише проблеми з паливом на півострові, а й вказує на важливість цього об'єкта для рашистів та їхнє прагнення захистити його від можливих атак Сил оборони України", - зазначили партизани.

Фото: окупанти розмістили ППО на території нафтобази у Феодосії (t.me/atesh_ua)

Вибухи в Криму

Вранці 30 жовтня у кримських Телеграм-каналах і пабліках повідомили про гучні залпи в районі окупованого Севастополя, а також про перекриття бухти через вибухи. Кримський міст також перекрили.

Також повідомлялося, що окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв пояснив дим у бухті нібито "табельним маскуванням", яке використовують російські загарбники. А вночі він також розповідав, що Чорноморський флот РФ стріляв по нібито українських БПЛА.

Пізніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму атакували російський ракетно-зенітний полк протиповітряних сил поруч із н.п. Оленівка на заході півострова.

Внаслідок чого українські бійці успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму.

Також 25 жовтня ЗСУ знищили систему стратегічної ППО С-400 біля тимчасово окупованого Луганська.