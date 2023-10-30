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Оккупанты разместили ПВО на территории нефтебазы в Феодосии, - АТЕШ

Феодосия, Крым, Понедельник 30 октября 2023 11:53
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Оккупанты разместили ПВО на территории нефтебазы в Феодосии, - АТЕШ Фото: ЗРК "Панцирь С1" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские захватчики разместили систему противовоздушной обороны на территории нефтебазы во временно оккупированной Феодосии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения АТЕШ.

Как сообщается, агенты АТЕШ обнаружили размещение средств противовоздушной обороны "Панцирь С1" на территории нефтебазы в Феодосии. Также неподалеку находится база военной техники.

"Расположение ПВО на нефтебазе демонстрирует не только проблемы с топливом на полуострове, но и указывает на важность этого объекта для рашистов и их стремление оградить его от возможных атак Сил обороны Украины", - отметили партизаны.

Фото: оккупанты разместили ПВО на территории нефтебазы в Феодосии (t.me/atesh_ua)

Взрывы в Крыму

Утром 30 октября в крымских Телеграмм-каналах и пабликах сообщили о громких залпах в районе оккупированного Севастополя, а также о перекрытии бухты из-за взрывов. Крымский мост тоже перекрыли.

Также сообщалось, что оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев объяснил дым в бухте якобы "табельной маскировкой", которую используют российские захватчики. А ночью он также рассказывал, что Черноморский флот РФ стрелял по якобы украинским БПЛА.

Позже стало известно, что во временно оккупированном Крыму атаковали российский ракетно-зенитный полк противовоздушных сил рядом с н.п. Оленевка на западе полуострова.

В результате чего украинские бойцы успешно поразили стратегический объект системы ПВО россиян на западном побережье временно оккупированного Крыма.

Также 25 октября ВСУ уничтожили систему стратегической ПВО С-400 возле временно оккупированного Луганска.

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