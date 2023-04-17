ua ru
Пн, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты разграбили учебные заведения в Энергодаре, - ЦНС

Новина українською →
Энергодар, Понедельник 17 апреля 2023 14:34
Оккупанты разграбили учебные заведения в Энергодаре, - ЦНС Фото: оккупанты разграбили учебные заведения в Энергодаре (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Россияне продолжают заниматься мародерством на временно оккупированных территориях. На этот раз они ограбили школы и садики в Энергодаре.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр нацсопротивления.

"В Энергодаре оккупанты занимаются мародерством учебных заведений и детсадов. Так, россияне ограбили ряд школ и детсадов. В частности, они вывезли из помещений парты, шкафы и другую мебель!" - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что таким образом враг готовится к возможному контрнаступлению.

"К тому же такая политика свидетельствует, что сами россияне не верят в то, что пришли навсегда, ведь по факту они просто грабят регион, пока имеют возможность", - добавляют в сообщении.

Напомним, россияне пытаются "легитимизировать" мародерство заброшенных домов в Донбассе.

Также ранее мы писали, что россияне вывезли оборудование из Запорожской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергодар
NEWS
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
DAILY
Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука