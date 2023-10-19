Окупанти роздають віджате в українців житло колаборантам, - ЦНС

Так, перші 30 квартир, які лишили українці через окупацію, отримали "ветерани" та так звані "працівники адміністрації".

"Такі квартири окупанти спочатку оголосили "безгосподарним майном" на підставі цього націоналізували й тепер видають зрадникам", - йдеться в повідомленні.

Як нагадали в Центрі, всі документи на захоплене житло не мають юридичної сили і є нікчемними - усі "власники" квартир будуть притягнуті до відповідальності після звільнення області.

Субсидії лише для тих, у кого є паспорт РФ

Крім того, за даними ЦНС, ворог обіцяє субсидії власникам російських паспортів.

"Тобто, окупанти вигадали ще один механізм примусової паспортизації регіону. Створюючи фінансові перепони за національною ознакою", - констатували в Центрі.

Насильницька паспортизація РФ в Україні

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

Наприклад, нещодавно учнів старших класів, які не мають паспорта РФ, тимчасово не допустили до занять. Крім того, з 1 вересня у лікарнях на тимчасово окупованій частині Запорізької області українцям, які не мають паспорта РФ, відмовили в обслуговуванні.