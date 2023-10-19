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Окупанти роздають віджате в українців житло колаборантам, - ЦНС

Фото: окупанти роздають віджате в українців житло колаборантам (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти у тимчасово захоплених районах Луганської області почали видавати захоплене житло українців колаборантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.

Так, перші 30 квартир, які лишили українці через окупацію, отримали "ветерани" та так звані "працівники адміністрації".

"Такі квартири окупанти спочатку оголосили "безгосподарним майном"  на підставі цього націоналізували й тепер видають зрадникам", - йдеться в повідомленні.

Як нагадали в Центрі, всі документи на захоплене житло не мають юридичної сили і є нікчемними - усі "власники" квартир будуть притягнуті до відповідальності після звільнення області.

Субсидії лише для тих, у кого є паспорт РФ

Крім того, за даними ЦНС, ворог обіцяє субсидії власникам російських паспортів.

"Тобто, окупанти вигадали ще один механізм примусової паспортизації регіону. Створюючи фінансові перепони за національною ознакою", - констатували в Центрі.

Насильницька паспортизація РФ в Україні

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

Наприклад, нещодавно учнів старших класів, які не мають паспорта РФ, тимчасово не допустили до занять. Крім того, з 1 вересня у лікарнях на тимчасово окупованій частині Запорізької області українцям, які не мають паспорта РФ, відмовили в обслуговуванні.

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Луганськколаборант