Оккупанты раздают отжатое у украинцев жилье коллаборантам, - ЦНС

Так, первые 30 квартир, которые оставили украинцы из-за оккупации, получили "ветераны" и так называемые "работники администрации".

"Такие квартиры оккупанты сначала объявили "бесхозяйственным имуществом" на основании этого национализировали и теперь выдают предателям", - говорится в сообщении.

Как напомнили в Центре, все документы на захваченное жилье не имеют юридической силы и ничтожны - все "собственники" квартир будут привлечены к ответственности после освобождения области.

Субсидии только для тех, у кого есть паспорт РФ

Кроме того, по данным ЦНС, враг обещает субсидии владельцам российских паспортов.

"То есть оккупанты придумали еще один механизм принудительной паспортизации региона. Создавая финансовые преграды по национальному признаку", - констатировали в Центре.

Насильственная паспортизация РФ в Украине

После вторжения России в Украину оккупанты поставили перед собой несколько задач на захваченных территориях - депортация украинцев, и в частности детей, похищение украинского зерна и насильственная паспортизация населения.

Например, недавно учащихся старших классов, не имеющих паспорта РФ, временно не допустили к занятиям. Кроме того, с 1 сентября в больницах на временно оккупированной части Запорожской области украинцам, у которых нет паспорта РФ, отказали в обслуживании.